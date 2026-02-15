Geek-la-Gaillarde (Espace des 3 provinces)

Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

Le salon de la pop culture et du geek jeux vidéo, rétrogaming, manga, bande dessinée, jeux de société, jeux de rôles, jeux de cartes, cosplay, eSports etc.

2500m2 de partage, de découverte, de jeu !

En famille

Entre amis, en groupe ou en solo.

Des animations et une programmation de folie.​ .

Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Geek-la-Gaillarde (Espace des 3 provinces)

L’événement Geek-la-Gaillarde (Espace des 3 provinces) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-11 par Brive Tourisme