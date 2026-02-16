Geek land Airvault
Geek land Airvault samedi 21 février 2026.
Geek land
2 Rue Pierre Laillé Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Le Point Animation Jeunesse prpose un micro salon rétro gaming, avec de nombreuses consoles, des boissons et snacks sur place, de 11 h à 17 h, à la salle omnisports Augustin Bordage. Entrée gratuite. Informations 07 50 42 90 64 jeunesse.avt@csc79.org .
2 Rue Pierre Laillé Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 42 90 64 jeunesse.avt@csc79.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Geek land
L’événement Geek land Airvault a été mis à jour le 2026-02-13 par CC Airvaudais Val du Thouet