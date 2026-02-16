Geek land Airvault

Geek land

2 Rue Pierre Laillé Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le Point Animation Jeunesse prpose un micro salon rétro gaming, avec de nombreuses consoles, des boissons et snacks sur place, de 11 h à 17 h, à la salle omnisports Augustin Bordage. Entrée gratuite. Informations 07 50 42 90 64 jeunesse.avt@csc79.org .

2 Rue Pierre Laillé Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 42 90 64 jeunesse.avt@csc79.org

