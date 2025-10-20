Geek Life Festival Centre des Expositions Le Mans
Geek Life Festival Centre des Expositions Le Mans samedi 17 janvier 2026.
Geek Life Festival
Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-18 19:00:00
2026-01-17
Rendez-vous en 2026 au Centre des expos du Mans.
Le programme complet du week-end sera dévoilé progressivement animations, shows, rencontres et univers à découvrir du 17 au 18 janvier 2026. .
Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire contact@geeklifefestival.com
English :
See you in 2026 at the Le Mans Exhibition Centre.
German :
Wir treffen uns im Jahr 2026 im Centre des expos in Le Mans.
Italiano :
Ci vediamo nel 2026 al Centro Esposizioni di Le Mans.
Espanol :
Nos vemos en 2026 en el recinto ferial de Le Mans.
