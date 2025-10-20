Geek Life Festival Centre des Expositions Le Mans

Geek Life Festival

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-18 19:00:00

2026-01-17

Rendez-vous en 2026 au Centre des expos du Mans.

Le programme complet du week-end sera dévoilé progressivement animations, shows, rencontres et univers à découvrir du 17 au 18 janvier 2026. .

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire contact@geeklifefestival.com

English :

See you in 2026 at the Le Mans Exhibition Centre.

German :

Wir treffen uns im Jahr 2026 im Centre des expos in Le Mans.

Italiano :

Ci vediamo nel 2026 al Centro Esposizioni di Le Mans.

Espanol :

Nos vemos en 2026 en el recinto ferial de Le Mans.

