GEEK LIFE LAVAL Espace Mayenne Laval samedi 27 septembre 2025.

Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne

Tarif : 4 – 4 – 15 EUR

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-27

Plongez dans l’univers Geek Life le festival pop culture où mangas, jeux vidéo, cosplay et invités cultes vous attendent pour un week-end inoubliable, entre passions, rencontres et animations pour tous les âges !

Geek Life, c’est le festival 100% pop culture où toutes les passions se rencontrent mangas, jeux vidéo, cosplay, comics, K-pop… Un rendez-vous convivial et immersif pour petits et grands fans, au cœur d’un week-end rempli d’animations, d’invités et de découvertes. Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir des invités d’exception comme Dorothée Pousséo, la voix emblématique de Margot Robbie en version française, Enriqué, chanteur français connu principalement pour avoir été le premier interprète des génériques de la série d’animation Goldorak, ainsi que Jean-Paul Cesari, le chanteur du générique Nicky Larson qui sera en concert. Venez rencontrer ces figures incontournables, échanger avec des professionnels de l’industrie et plonger dans l’univers fascinant du jeu vidéo, de l’animation et bien plus encore. Un événement à ne pas manquer ! .

Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 52 31 78 71 geeklife@jckproduction.fr

English :

Immerse yourself in the world of Geek Life: the pop culture festival where manga, video games, cosplay and cult guests await you for an unforgettable weekend of passion, encounters and entertainment for all ages!

German :

Tauchen Sie ein in die Welt von Geek Life: Das Popkulturfestival, bei dem Mangas, Videospiele, Cosplay und Kultgäste auf Sie warten, um ein unvergessliches Wochenende voller Leidenschaften, Begegnungen und Unterhaltung für alle Altersgruppen zu erleben!

Italiano :

Immergetevi nel mondo di Geek Life: il festival della cultura pop dove manga, videogiochi, cosplay e ospiti di culto vi aspettano per un indimenticabile weekend di passione, incontri e divertimento per tutte le età!

Espanol :

Sumérgete en el mundo de Geek Life: el festival de la cultura pop donde el manga, los videojuegos, el cosplay y los invitados de culto te esperan para un fin de semana inolvidable de pasión, encuentros y diversión para todas las edades

