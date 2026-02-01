Geek Masters Tour Square Reda Caire Saint-Zacharie

Geek Masters Tour

Samedi 28 février 2026 de 9h30 à 18h30. Square Reda Caire Maison du Peuple Saint-Zacharie Var

Début : 2026-02-28 09:30:00

fin : 2026-02-28 18:30:00

2026-02-28

Le GEEK Masters Tour débarque à Saint-Zacharie ! le CCAS de Saint-Zacharie relance la partie, en partenariat avec PuR Esport, et revient avec un événement qui va clairement faire chauffer les manettes !

Préparez-vous à une journée épique, full gaming, fun et good vibes !

Au programme tournois, challenges uniques, simulateurs, VR, rétro-gaming et surtout… une ambiance digne d’un vrai hub de gamers.



Tournois Fortnite, FC26 et Mario Kart

Entrée & inscription 100 % gratuites



Pourquoi le CCAS organise ce type d’événement ?

Parce que le gaming, ce n’est pas qu’un écran et une console, c’est une ambiance

– des générations qui se rencontrent autour d’une même passion

– des rires et des défis entre amis

– des jeunes qui coachent, des parents qui s’essaient à la manette (et parfois gagnent)

Le Geek Masters Tour, c’est un événement intergénérationnel, accessible à tous, qui favorise le lien social, le partage et la découverte.

Que vous soyez pro-gamer, casual, curieux ou juste là pour l’ambiance, vous avez votre place dans la partie.

Game on, Saint-Zacharie !

Inscrivez-vous dès maintenant et venez tenter le high score.

On vous donne rendez-vous… et que le meilleur joueur gagne .

Square Reda Caire Maison du Peuple Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 31 43 73 contact@pur-esport.fr

