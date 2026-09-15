Informations pratiques

Montardon

Geekardon

salle polyvalente Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Animations, tournois, expo LEGO, jeux vidéo, jeux de société, kpop, manga, cosplay, créateurs GEEK & pop culture, associations et bien plus encore …

Deux jours de passion autour de la culture geek, à ne pas manquer ! Foodtrucks sur place. .

salle polyvalente Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@gamingpalois.fr

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English : Geekardon

L’événement Geekardon Montardon a été mis à jour le 2026-09-10 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran