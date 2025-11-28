Geekmas Days Saint-Julien-les-Villas
Geekmas Days Saint-Julien-les-Villas vendredi 28 novembre 2025.
Geekmas Days
Marques Avenue Troyes Saint-Julien-les-Villas Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 10:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30
Tout nouvel événement à Troyes, les Geekmas days s’installent au centre Marques avenue pendant 3 jours dédiés à la pop culture !
Retrouvez un mini marché de Noël spécial geek dans l’une de vos cellules commerciales au Marques Avenue de Troyes ! Venez découvrir une sélection de produits dédiés aux fans de science-fiction, de fantasy et de jeux vidéo, ainsi que des idées de cadeaux originaux pour les fêtes de fin d’année.
Entrée gratuite. .
Marques Avenue Troyes Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est contact@geekcollector.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Geekmas Days Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne