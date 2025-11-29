Geek’ulture Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Geek’ulture Samedi 29 novembre, 09h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Êtes-vous incollable avec le vocabulaire geek ? Venez tester vos connaissances autour du monde du jeux vidéo avec Maxime

Public : 11ans et +

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66

Le rdv des geeks Atelier