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Geek’ulture, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Geek’ulture, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Geek’ulture, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier samedi 28 mars 2026.

Lieu : Médiathèque de Saint-Dizier

Adresse : 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier

Ville : 52100 Saint-Dizier

Département : Haute-Marne

Début : samedi 28 mars 2026

Fin : samedi 28 mars 2026

Tarif : Sur inscription

Geek’ulture Samedi 28 mars, 09h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T09:30:00+01:00 – 2026-03-28T11:30:00+01:00
Fin : 2026-03-28T09:30:00+01:00 – 2026-03-28T11:30:00+01:00

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Public : 11ans et +

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
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