Gée’M La Musique Rue de La Gare Coulans-sur-Gée vendredi 26 juin 2026.

Coulans-sur-Gée

Gée’M La Musique

Rue de La Gare Parking de la Salle de La Gare Coulans-sur-Gée Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 02:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Gée’M La Musique est de retour pour sa 4ème édition.

Nos bénévoles et la Mairie vous proposent de passer une soirée en musique avec un programme au top dès 20h

– Stolen

– Les Types à Pieds

– DJ Papa

– Feu d’artifice organisé par la mairie

Nous vous attendons nombreux

Restauration et buvette sur place. .

Rue de La Gare Parking de la Salle de La Gare Coulans-sur-Gée 72550 Sarthe Pays de la Loire comitedesfetescoulanssurgee@gmail.com

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English :

Gée’M La Musique is back for its 4th edition.

L’événement Gée’M La Musique Coulans-sur-Gée a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Sarthe