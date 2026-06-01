Gée’M La Musique Rue de La Gare Coulans-sur-Gée
Gée’M La Musique Rue de La Gare Coulans-sur-Gée vendredi 26 juin 2026.
Coulans-sur-Gée
Gée’M La Musique
Rue de La Gare Parking de la Salle de La Gare Coulans-sur-Gée Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 02:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Gée’M La Musique est de retour pour sa 4ème édition.
Nos bénévoles et la Mairie vous proposent de passer une soirée en musique avec un programme au top dès 20h
– Stolen
– Les Types à Pieds
– DJ Papa
– Feu d’artifice organisé par la mairie
Nous vous attendons nombreux
Restauration et buvette sur place. .
Rue de La Gare Parking de la Salle de La Gare Coulans-sur-Gée 72550 Sarthe Pays de la Loire comitedesfetescoulanssurgee@gmail.com
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English :
Gée’M La Musique is back for its 4th edition.
L’événement Gée’M La Musique Coulans-sur-Gée a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Sarthe