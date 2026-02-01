Gelli plate à L’Atelier des Chauvauds Ancienne Ecole des Chauvauds Champniers

Gelli plate à L’Atelier des Chauvauds

Ancienne Ecole des Chauvauds 1315 Rue des Platanes Champniers Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28

L’Atelier vous propose un partage d’expérience autour de l’impression sur plaque de gel.

+33 6 13 84 63 47 atelierdeschauvauds@outlook.fr

English :

L’Atelier invites you to share your experience of printing on gel plates.

