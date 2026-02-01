Gelli plate à L’Atelier des Chauvauds Ancienne Ecole des Chauvauds Champniers

Ancienne Ecole des Chauvauds 1315 Rue des Platanes Champniers Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00

2026-02-28

L’Atelier vous propose un partage d’expérience autour de l’impression sur plaque de gel.
Ancienne Ecole des Chauvauds 1315 Rue des Platanes Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 63 47  atelierdeschauvauds@outlook.fr

English :

L’Atelier invites you to share your experience of printing on gel plates.

