Gelli plate à L’Atelier des Chauvauds Ancienne Ecole des Chauvauds Champniers
Gelli plate à L’Atelier des Chauvauds Ancienne Ecole des Chauvauds Champniers samedi 28 février 2026.
Gelli plate à L’Atelier des Chauvauds
Ancienne Ecole des Chauvauds 1315 Rue des Platanes Champniers Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
Date(s) :
2026-02-28
L’Atelier vous propose un partage d’expérience autour de l’impression sur plaque de gel.
.
Ancienne Ecole des Chauvauds 1315 Rue des Platanes Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 63 47 atelierdeschauvauds@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’Atelier invites you to share your experience of printing on gel plates.
L’événement Gelli plate à L’Atelier des Chauvauds Champniers a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême