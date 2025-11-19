Gelsomina, « Velours, velours » — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Il y a un parfum de poésie rare dans les chansons d’Alexis Morel.

Une douce folie, un cynisme et une alacrité parfois déroutants tant ils semblent adhérer au langage de l’auteur. Son écriture symboliste est aussi très picturale, de celle où la musicalité des mots est déjà mélodie et paysage.

La rencontre de sa plume avec l’univers de Marie Salvat a entraîné une profonde réflexion sur l’appropriation de cette partition littéraire et musicale par l’interprète qui la porte. Une relecture a été engagée au travers de résidences aux longues plages d’improvisations musicales portées par la culture jazz des musiciens.

Au rapport à cette poésie puissante et onirique s’ajoute l’interprétation très duende de Marie Salvat, avec sa gestuelle si particulière, érigée autour d’un pied de micro, tuteur central et point névralgique qui résiste aux courants d’un corps si longiligne.

Personnages fous ou antipathiques, strophes intimistes aux couleurs ravéliennes, poésies surréalistes et contes initiatiques pour les grandes personnes en font une porte vers un imaginaire aux cent étoiles, une rêverie les yeux grands ouverts.

Marie Salvat : voix, violon

Pablo Murgier : piano

Velours, velours — A kind of cabaret

Chaque samedi après-midi, le 38Riv se transforme en un piano-bar à la Havane, en un club feutré de Harlem ou en une scène de Broadway oubliée. Il ne s’agit pas seulement d’un concert : c’est une plongée vivante et théâtrale dans l’âge d’or du jazz et de la comédie musicale.

Imaginez un hommage vibrant aux voix de Billie Holiday, Judy Garland, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Une parenthèse hors du temps, entre les pages d’un roman de Fitzgerald et les coulisses d’un cabaret new-yorkais, où l’on chante, on raconte, on joue et on rit.

« Velours, velours », c’est l’élégance d’une époque révolue, la chaleur d’un moment partagé, et l’émotion d’une histoire racontée en musique.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Chansons françaises d’Alexis Morel — Après la sortie de l’album « Cent Soleils », Gelsomina – alias Marie Salvat – revient accompagnée du pianiste Pablo Murgier pour chanter les merveilleux textes d’Alexis Morel.

Le samedi 03 janvier 2026

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

