GEMAE x PACIFIC DRIVE x TERENCE MIRESU La Dame de Canton Paris

Artiste émergente de la scène pop-électronique française, Gemae dévoile en avant-première les titres de son prochain EP.

Porté par des synthés texturés, 808 et kicks incisifs, son univers conjugue mélancolie et énergie club.

Une pop sensible et directe où l’intime rencontre le dancefloor.

PACIFIC DRIVE

Entre RnB et néo-soul atmosphérique, Pacific Drive trace une route singulière où se croisent l'intensité de Jeff Buckley, l'élégance de John Mayer et la sensualité de Justin Timberlake.

TERENCE MIRESU

Terrence Miresu est un jeune artiste parisien qui développe un univers groovy, et dreamy, entre l’indie-pop spatiale de Muddy Monk, l’Impératrice ou Parcels et les grooves soul/funk de Sade ou Sunset Rollercoaster. Né dans une famille de musiciens, entre le jazz, la samba, la bossa-nova et le gospel, la musique devient chez lui un laboratoire onirique.

Né dans la culture du home studio, et influencé par les jams Jazz / Neo-soul parisiennes, cet autodidacte produit, compose, écrit, interprète et joue de tous les instruments dont il a besoin dans son processus créatif. Chaque élément lui servant comme un ingrédient au service du projet : des batteries et percussions groovy, des synthétiseurs planants aux couleurs nostalgiques, des guitares funky, des voix claires et rêveuses. Sur scène, accompagné de musiciens, le projet prend une tournure plus jazz avec des réarrangements entièrement organiques, permettant la spontanéité et incluant des grandes plages d’improvisations, afin de rester dans l’esprit des jams.

Vivre une soirée comme nulle part ailleurs pour une expérience unique à bord de cette jonque légendaire, ancrée au cœur de Paris mais chargée d’histoire et de voyages autour du monde

Le jeudi 05 mars 2026

de 20h00 à 23h00

payant Prévente : 10 EUR

Sur place : 12 EUR Tout public.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

