GEMM HEC Paris – Webinaire : Découverte du Certificat MUST HEC Paris Jouy-en-Josas Vendredi 28 novembre, 13h00 sur inscription

GEMM HEC Paris en Afrique – Webinaire : Découverte du Certificat MUST

Et si vous faisiez évoluer votre leadership pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain ?

Le 28 novembre à 12h00 (UTC), le bureau HEC Paris en Afrique organise un webinaire exclusif pour découvrir le Certificat Executive Management d’une unité Stratégique (#MUST), intégré au Global Executive Master in Management (GEMM).

Une occasion unique d’explorer un parcours conçu pour les dirigeants et managers qui souhaitent renforcer leur vision stratégique et leur impact managérial.

Pour vous guider dans cette immersion, nous aurons le plaisir d’accueillir :

Christopher Hogg, Directeur académique du programme

Deux alumni inspirants :

Sarah L. Doukoure, Directrice Générale – Advans Côte d’Ivoire

SIDIKI TRAORE Traoré, Directeur Exécutif Régional – Susu

Ils partageront leur expérience, leurs défis – notamment l’équilibre entre responsabilités professionnelles et formation – ainsi que l’impact concret du certificat sur leur leadership et leur évolution de carrière.

Un témoignage précieux pour comprendre la réalité du terrain et ce que cette formation peut réellement apporter.

Ce webinaire est fait pour vous si vous souhaitez :

Renforcer vos compétences stratégiques

Prendre des décisions plus éclairées dans un contexte complexe

Développer un leadership plus affirmé et plus agile

Rejoindre une communauté de dirigeants internationaux engagés

Rendez-vous le vendredi 28 novembre à 12h00 (UTC)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T13:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-28T14:30:00.000+01:00

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines