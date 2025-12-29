GEMM – Webinaire : Découverte du Certificat MUST HEC Paris Abidjan Abidjan
GEMM – Webinaire : Découverte du Certificat MUST HEC Paris Abidjan Abidjan vendredi 16 janvier 2026.
GEMM – Webinaire : Découverte du Certificat MUST HEC Paris Abidjan Abidjan Vendredi 16 janvier 2026, 13h00 sur inscription
GEMM HEC Paris – Webinaire : Découverte du Certificat MUST
Ils dirigent. Ils décident. Ils transforment leurs organisations.
Mais à un moment clé de leur parcours, ils ont choisi de prendre du recul pour mieux avancer.
Le 16 janvier 2025 à 12h00 (UTC), HEC Paris en Afrique vous invite à un webinaire dédié au Certificat #Executive Management d’une Unité Stratégique (#MUST), intégré au Global Executive Master in Management (#GEMM).
Aux côtés de Christopher Hogg, Directeur académique du programme, deux alumni partageront une expérience vécue, sans filtre :
Nancy AKA, Directrice Générale – Majestic Cinema CI
Abdoulaye Ouattara, Vice-Président – CHAMBRE NATIONALE DE METIERS DE COTE D’IVOIRE
– Pourquoi ont-ils choisi ce certificat à un moment stratégique de leur carrière ?
– Comment ont-ils concilié responsabilités de haut niveau et exigence académique ?
– Qu’est-ce que cette formation a réellement changé dans leur manière de décider, de piloter et de mobiliser leurs équipes ?
Ce webinaire s’adresse aux dirigeants et managers qui ne cherchent pas une formation de plus, mais un temps de réflexion structurant, pour :
renforcer leur capacité à anticiper,
prendre des décisions plus justes dans des environnements complexes,
faire évoluer leur posture de leader,
s’inscrire dans une dynamique de transformation durable.
Un certificat exigeant, ancré dans la réalité des #dirigeants d’aujourd’hui.
Des témoignages concrets de celles et ceux qui l’ont vécu.
Rendez-vous le 16 janvier 2025 à 12h00 (UTC)
Prendre de la hauteur n’est pas un luxe. C’est un choix stratégique.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-16T13:00:00.000+00:00
Fin : 2026-01-16T14:30:00.000+00:00
1
https://hec-fr.zoom.us/webinar/register/WN_97nf4tKbTFqxFnpDLNLdsA#/registration
HEC Paris Abidjan Av. Lamblin, Abidjan Abidjan