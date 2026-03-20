Gemme la fête ! Maison de la gemme Lesperon

Gemme la fête !

Maison de la gemme 635 route de Bourreguet Lesperon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Journée artisanats d’art, activités d’autrefois et d’aujourd’hui liées au gemmage, à nos arbres et forêts.

Visite du petit musée et du sentier du résinier.

Entrée gratuite.

Nombreux stands et animations, restauration.

Espace restauration ouvert à tous

Entrée libre.

Journée artisanats d’art, activités d’autrefois et d’aujourd’hui liées au gemmage, à nos arbres et forêts.

Organisée sur le site de la Maison de la Gemme à Lesperon.

Exposition les métiers du bois

Gemmage Visite du petit musée et du sentier du résinier.

Entrée gratuite.

Nombreux stands et animations, restauration.

Espace restauration ouvert à tous

Entrée libre. .

Maison de la gemme 635 route de Bourreguet Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 20 06 29

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English :

Arts and crafts day, past and present activities related to gemmage, our trees and forests.

Visit to the small museum and the resin-maker’s trail.

Free admission.

Numerous stalls and events, catering.

Catering open to all

Free admission.

L’événement Gemme la fête ! Lesperon a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Morcenx