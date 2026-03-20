Gemme la fête ! Maison de la gemme Lesperon
Gemme la fête ! Maison de la gemme Lesperon samedi 4 avril 2026.
Gemme la fête !
Maison de la gemme 635 route de Bourreguet Lesperon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Journée artisanats d’art, activités d’autrefois et d’aujourd’hui liées au gemmage, à nos arbres et forêts.
Visite du petit musée et du sentier du résinier.
Entrée gratuite.
Nombreux stands et animations, restauration.
Espace restauration ouvert à tous
Entrée libre.
Journée artisanats d’art, activités d’autrefois et d’aujourd’hui liées au gemmage, à nos arbres et forêts.
Organisée sur le site de la Maison de la Gemme à Lesperon.
Exposition les métiers du bois
Gemmage Visite du petit musée et du sentier du résinier.
Entrée gratuite.
Nombreux stands et animations, restauration.
Espace restauration ouvert à tous
Entrée libre. .
Maison de la gemme 635 route de Bourreguet Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 20 06 29
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English :
Arts and crafts day, past and present activities related to gemmage, our trees and forests.
Visit to the small museum and the resin-maker’s trail.
Free admission.
Numerous stalls and events, catering.
Catering open to all
Free admission.
L’événement Gemme la fête ! Lesperon a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Morcenx