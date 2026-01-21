GEN SHARE – Conférence plénière de notre Cercle économique – Propositions pour une politique de croissance à long terme HEC Alumni Paris Lundi 26 janvier, 10h00 sur inscription

GEN SHARE HEC Alumni – Conférence plénière de notre Cercle économique – Propositions pour une politique de croissance à long terme

GENERATION SHARE

Partageons nos talents!

Chers amis, bonjour!

Nous vous proposons la conférence plénière de notre

Cercle économique

le lundi 26 janvier 2026 à 10h

Cette séance sera consacrée à un sujet majeur :

Propositions pour une politique de croissance à long terme

Attention ! en présentiel et en ligne – lien

ATTENTION!

Lien Zoom Genshare 2026, valable pour tous les événements gratuits

[https://us02web.zoom.us/j/83874496486?pwd=CsdZUh3CMM8SQZeS9aPFg4N23xPcFR.1](https://us02web.zoom.us/j/83874496486?pwd=CsdZUh3CMM8SQZeS9aPFg4N23xPcFR.1)

ID de réunion: 838 7449 6486 – Code secret: 340100

Au 26 janvier, nous comptons sur vous !

et très amicalement, Jean-Claude, Elisabeth et Anthony

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-26T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-26T20:00:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/gen-share-conference-pleniere-de-notre-cercle-economique-propositions-pour-une-politique-de-croissance-a-long-terme/2026/01/21/13303

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

