Gen Share – « partageons nos talents » – Cercle littéraire – Les écrivains journalistes HEC Alumni Paris Jeudi 22 janvier, 10h00 En ligne

GENERATION SHARE

Partageons nos talents!

Chers amis, bonjour!

Nous vous proposons la réunion de notre

Cercle littéraire

Les écrivains journalistes

le jeudi 22 janvier 2026 à 10h

ATTENTION!

Lien Zoom Genshare 2026, valable pour tous les événements gratuits

[https://us02web.zoom.us/j/83874496486?pwd=CsdZUh3CMM8SQZeS9aPFg4N23xPcFR.1](https://us02web.zoom.us/j/83874496486?pwd=CsdZUh3CMM8SQZeS9aPFg4N23xPcFR.1)

ID de réunion: 838 7449 6486 – Code secret: 3401

Et un camarade auteur viendra vous présenter ses ouvrages……. Surprise!

Dites nous aussi ce que vous voudrez nous faire partager!

Et champagne de nouvelle année!

Très amicalement, Monique, Elisabeth et Anthony

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-22T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-22T12:00:00.000+01:00

