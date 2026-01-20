Gen Share – « partageons nos talents » – Cercle littéraire – Les écrivains journalistes HEC Alumni Paris
Gen Share – « partageons nos talents » – Cercle littéraire – Les écrivains journalistes HEC Alumni Paris Jeudi 22 janvier, 10h00 En ligne
Gen Share – » partageons nos talents » – Cercle littéraire – Les écrivains journalistes à HEC Alumni
GENERATION SHARE
Partageons nos talents!
Chers amis, bonjour!
Nous vous proposons la réunion de notre
Cercle littéraire
Les écrivains journalistes
le jeudi 22 janvier 2026 à 10h
ATTENTION!
Lien Zoom Genshare 2026, valable pour tous les événements gratuits
[https://us02web.zoom.us/j/83874496486?pwd=CsdZUh3CMM8SQZeS9aPFg4N23xPcFR.1](https://us02web.zoom.us/j/83874496486?pwd=CsdZUh3CMM8SQZeS9aPFg4N23xPcFR.1)
ID de réunion: 838 7449 6486 – Code secret: 3401
Et un camarade auteur viendra vous présenter ses ouvrages……. Surprise!
Dites nous aussi ce que vous voudrez nous faire partager!
Et champagne de nouvelle année!
Très amicalement, Monique, Elisabeth et Anthony
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-22T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-22T12:00:00.000+01:00
