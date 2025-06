Gen Share – Partageons nos talents! Cercle littéraire: les ouvrages que vous voudrez partager avec nous! – HEC Alumni Paris 19 juin 2025

GENERATION SHARE – Génération Partage

Partageons nos talents!

Chers camarades, bonjour!

Nous vous proposons la réunion de notre

Cercle littéraire

le jeudi 19 juin à 10h

Les livres dont vous avez envie de nous parler!

Faites nous partager vos lectures !

Vos propositions seront toutes les bienvenues !

A l’Association et en visioconférence

LIEN:

[https://us02web.zoom.us/j/88619212733?pwd=aG1PK2pKRVM1T2ZyQUk0ZTBId0Z2UT09](https://us02web.zoom.us/j/88619212733?pwd=aG1PK2pKRVM1T2ZyQUk0ZTBId0Z2UT09)

ID de réunion : 886 1921 2733 – Code secret : 144964

Puis dernier champagne avant l’été……..

Inscrivez-vous sur le site Gen Share à l’aide du lien suivant et permanent désormais:

[https://www.hecalumni.fr/group/generation-share/377/calendar](https://www.hecalumni.fr/group/generation-share/377/calendar)

Très amicalement,

Monique, administratrice du Cercle littéraire,

Elisabeth et Anthony

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-19T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-19T12:00:00.000+02:00

