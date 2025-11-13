GENA – TOURNEE EN FRANCE – LE 360 PARIS MUSIC FACTORY Paris

GENA – TOURNEE EN FRANCE Début : 2025-11-13 à 20:00. Tarif : – euros.

? GENA (Corée) en tournée en France – seulement 2 concerts à Paris, 13.11 et 15.11.2025 ! ? Le groupe coréen GENA vous invite à un voyage musical unique, où les traditions se rencontrent et se transforment. Leur nom vient à la fois du mot coréen «GENA» («entièrement moi») et du latin «gena» («joue») – symbole d’une identité forte et d’un regard neuf sur les musiques du monde. Depuis 2015, GENA tisse avec audace les sonorités des instruments traditionnels coréens dans l’univers passionné du tango argentin. De cette rencontre entre deux cultures lointaines naît une musique nouvelle, à la fois familière et inédite, qui fascine par sa puissance et son raffinement. Un dialogue musical entre Séoul et Buenos Aires, porté par l’énergie et la virtuosité de musiciens exceptionnels. Ne manquez pas ces deux dates uniques en France – une expérience rare et inoubliable!

LE 360 PARIS MUSIC FACTORY 32 RUE MYRHA 75018 Paris 75