Gendarmerie impériale (visible de l’extérieur) Gendarmerie Impériale Morannes sur Sarthe-Daumeray

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Découvrez l’ancienne gendarmerie impériale du XIXe siècle. Les gendarmeries ont été instituées par Napoléon Ier. La mission de ces brigades était d’assurer la légitimité du pouvoir en place, de lutter contre le brigandage et de veiller à la sécurité des routes. Les unités de Daumeray ont alors un rôle particulièrement actif pour évincer « Rouget le braconnier ».

Gendarmerie Impériale Rue Rouget Le Braconnier Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Daumeray Maine-et-Loire Pays de la Loire

Laura Bellanger