Généalogie Auprès de mon arbre Rue Saint Sezny Guissény

Exposition qui propose de partir sur les traces de ses ancêtres. Exposition prêtée par les archives départementales du Finistère.

– Par où commencer sa généalogie ?

– Quelles sont les ressources qui vous seront utiles en commune, département et autres services ?

– Que faut-il mettre dans sa boîte à outils ?

Exposition composée de 15 panneaux, de livret jeux Faustine et les mystères de la généalogie , 12 fiches de lectures faciles.

Samedi 10 et dimanche 11 janvier 14h-17h

Samedi 17 et dimanche 18 janvier 14h-17h .

