Généalogie Auprès de mon arbre Rue Saint Sezny Guissény

Rue Saint Sezny Office du tourisme Guissény Finistère
Début : 2026-01-10 14:00:00
fin : 2026-01-11 17:00:00
2026-01-10 2026-01-17
Exposition qui propose de partir sur les traces de ses ancêtres. Exposition prêtée par les archives départementales du Finistère.
– Par où commencer sa généalogie ?
– Quelles sont les ressources qui vous seront utiles en commune, département et autres services ?
– Que faut-il mettre dans sa boîte à outils ?
Exposition composée de 15 panneaux, de livret jeux Faustine et les mystères de la généalogie , 12 fiches de lectures faciles.
Samedi 10 et dimanche 11 janvier 14h-17h
Samedi 17 et dimanche 18 janvier 14h-17h .
Rue Saint Sezny Office du tourisme Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 86 86 42 32
