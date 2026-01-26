Généa’thèque atelier généalogie intergénérationnel rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes
Généa’thèque atelier généalogie intergénérationnel rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes vendredi 13 février 2026.
Généa’thèque atelier généalogie intergénérationnel
rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10 2026-06-12
.
rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 22 90 mediatheque@lesormes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Généa’thèque atelier généalogie intergénérationnel
L’événement Généa’thèque atelier généalogie intergénérationnel Les Ormes a été mis à jour le 2026-01-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne