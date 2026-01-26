Généa’thèque atelier généalogie intergénérationnel rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes

Généa'thèque atelier généalogie intergénérationnel

Généa’thèque atelier généalogie intergénérationnel rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes vendredi 13 février 2026.

Généa’thèque atelier généalogie intergénérationnel

rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10 2026-06-12

  .

rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 22 90  mediatheque@lesormes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Généa’thèque atelier généalogie intergénérationnel

L’événement Généa’thèque atelier généalogie intergénérationnel Les Ormes a été mis à jour le 2026-01-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne