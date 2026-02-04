Génération 1685 Bach Scarlatti Place Notre Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement

Génération 1685 Bach Scarlatti

Vendredi 20 mars 2026 à partir de 20h30. Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Génération 1685 Bach Scarlatti un concert à l’église Notre-Dame du Mont avec l’ensemble Jacques Moderne

Tous deux nés en 1685, Jean-Sébastien Bach et Domenico Scarlatti, imprégnés de la science du passé, sont animés d’un profond désir de modernité.



Ainsi les motets du premier, tout en démontrant une maîtrise sidérante du contrepoint, ne sacrifient jamais l’expression poétique. Jesu Meine Freude nous bouleverse par son côté intimiste tandis qu’avec Komm,Jesu komm Bach érige une grandiose cathédrale sonore, empreinte aussi bien de virtuosité que de tendresse.



Si c’est à Naples que Domenico Scarlatti compose son Stabat Mater à dix voix, chef-d’œuvre de contrepoint tardif, c’est à Lisbonne qu’il créé son Te Deum à double chœur.



On retrouve dans les deux œuvres tous les affects du baroque italien sensualité, émotion, théâtralité.



Joël Suhubiette et son Ensemble Jacques Moderne sont de fervents et enthousiastes serviteurs de ce nouveau voyage italo-germanique.





Ensemble Jacques Moderne

Joël Suhubiette Direction



‍Axelle Bernage Cécile Dibon-Lafarge, Cyprile Meier et Julia Wischniewski, sopranos

Margot Mellouli, mezzo-soprano

Gabriel Jublin, contre-ténor

Marc Manodritta, Marco Van Baaren, ténors

Didier Chevalier, Cyrille Gautreau, basses



‍Rémi Cassaigne, théorbe

Marine Rodallec, violoncelle

Emmanuel Mandrin, orgue .

Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Generation 1685 ? Bach Scarlatti a concert at Notre-Dame du Mont church with ensemble Jacques Moderne

