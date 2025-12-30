GÉNÉRATION BARBER Essaion de Paris Paris

GÉNÉRATION BARBER Début : 2026-04-15 à 20:50. Tarif : – euros.

Génération Barber, le nouveau spectacle d’humour musical de l’irrésistible quatuor vocal, est mis en scène par la pétillante trublionne Sophie Forte.Délicieux hommage au célèbre style musical Barbershop, c’est avec brio et malice que quatre joyeux drilles (une soprano, une alto, un ténor et une basse), au talent prodigieux et à la technique virtuose, revisitent brillamment le genre, en français. Porté par une maîtrise vocale exceptionnelle, l’excellence des bruitages, un timbre unique, des textes ciselés et irrésistiblement drôles, le quatuor vocal enchante et embarque un public conquis dans un univers euphorisant et totalement loufoque : une expérience délirante et musicale inoubliable ! Mis en scène par Sophie FORTE, ces quatre joyeux lurons conjuguent acrobatie musicale et comédie jubilatoire pour surprendre les spectateurs, tantôt hilares tantôt émus aux larmes.Génération Barber, un véritable enchantement !Spectacle MusicalDurée: 1H20Avec: Guillaume Nocture, Xavier Vilsek, Marie-Cécile Robin-Heraud, Clémence PaquierMise en scène: Sophie ForteAuteur: Compagnie Barber Shop QuartetPresse: Une mise en scène rafraichissante où l’on rit beaucoup. Telerama Un formidable antidépresseur. Le Monde La Compagnie Barber Shop surprend le public par son audace. Le Figaro A cappella, les interprètes font montre de leur art avec brio. Délire vocal, saynètes allumées, bruiteur extravagant. VSD

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75