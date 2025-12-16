Génération Barber Targon

Génération Barber

Espace René Lazare allée d’Amour Targon Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

La Compagnie Barber Shop Quartet vous propose un tout nouveau spectacle !

Ces quatre joyeux lurons conjuguent virtuosité musicale et comédie jubilatoire pour vous surprendre, vous émouvoir et surtout vous faire éclater de rire.

Génération Barber, c’est un hommage pétillant au célèbre style musical Barbershop, revisité, en français, avec brio et malice, le tout porté par une maîtrise vocale exceptionnelle ainsi que des textes littéraires et drôles.

Une expérience musicale inoubliable. Un spectacle à ne pas manquer ! .

Espace René Lazare allée d’Amour Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine targonanimation33@gmail.com

