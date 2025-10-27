GÉNÉRATION CÉLINE REIMS ARENA Reims

GÉNÉRATION CÉLINE

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims Marne

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Tout public

GÉNÉRATION CÉLINE le concert hommage à une icône intemporelle

Plongez au cœur de l’univers musical envoûtant de la plus grande voix francophone de tous les temps CÉLINE DION. Ce spectacle inédit célèbre une carrière exceptionnelle, sous la direction artistique du talentueux Erick Benzi, réalisateur de ses plus grands succès en France.

Vivez une expérience immersive et émotionnelle unique, portée par de jeunes artistes à la voix saisissante, pour revisiter avec intensité les chansons qui ont marqué des générations entières.

Laissez-vous emporter par la magie de ses titres inoubliables et redécouvrez l’héritage musical incomparable de cette légende vivante.

GÉNÉRATION CÉLINE un hommage vibrant à une artiste d’exception, pour [RE]VIVRE sur scène l’émotion, le partage et la puissance d’un répertoire devenu mythique.

Deux heures de pur bonheur pour tous les fans de Céline Dion et de ses chansons iconiques. .

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est

