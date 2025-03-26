GENERATION CELINE – ZENITH SUD MONTPELLIER Montpellier

GENERATION CELINE Début : 2026-01-18 à 18:00. Tarif : – euros.

GÉNÉRATION CÉLINE – 4 VOIX POUR UNE LÉGENDEAprès l’incroyable succès de L’HÉRITAGE GOLDMAN, LE CONCERT EXTRAORDINAIREnous o>re un nouveau spectacle XXL : GÉNÉRATION CÉLINE !Plongez au coeur de l’univers musical envoûtant de la plus grande chanteusefrancophone de tous les temps : CÉLINE DION.Un spectacle inédit qui célèbre la carrière exceptionnelle de cette icône de la musique,sous la direction artistique de l’incontournable ERICK BENZI, auquel nous devons laréalisation de ses plus grands succès en France.Vivez une expérience immersive et émotionnelle unique en son genre, à travers leschansons intemporelles de CÉLINE qui vous sont présentées par de jeunes artistesaux voix uniques dans un spectacle à couper le souOle !Laissez-vous emporter par la magie de ses succès inoubliables et découvrez l’héritagemusical incomparable de cette légende vivante.GÉNÉRATION CÉLINE : Un hommage vibrant à une artiste d’exception qui continued’inspirer des générations entières et de toucher le coeur de millions de fans à travers lemonde.Pour [RE]VIVRE sur scène l’émotion et le partage d’un répertoire incontournable.Deux heures de pur bonheur et de communion pour tous les fans de CÉLINE et de seschansons mythiques…Vous avez aimé L’HERITAGE GOLDMAN … Vous adorerez GÉNÉRATION CÉLINE !En tournée dans toute la France

ZENITH SUD MONTPELLIER DOMAINE DE GRAMMONT 34000 Montpellier 34