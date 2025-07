Génération Chaise-Dieu Saugues

Génération Chaise-Dieu Saugues dimanche 24 août 2025.

Génération Chaise-Dieu

Église St Médard Saugues Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-08-24

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Concert de musique classique dans le cadre du 59 ème Festival de La Chaise-Dieu.

Église St Médard Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 48 28 festival@chaise-dieu.com

English :

Classical music concert as part of the 59th La Chaise-Dieu Festival.

German :

Klassisches Musikkonzert im Rahmen des 59. Festivals von La Chaise-Dieu.

Italiano :

Concerto di musica classica nell’ambito del 59° Festival di La Chaise-Dieu.

Espanol :

Concierto de música clásica en el marco del 59º Festival de La Chaise-Dieu.

