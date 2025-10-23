Génération Crozes Hermitage La Félicità Paris

L’appellation Crozes-Hermitage envahit Paris !

**L’appellation Crozes-Hermitage envahit Paris**

Le jeudi 23 octobre, les vigneronnes et vignerons de l’appellation Crozes-Hermitage s’installent à La Felicità pour une soirée unique mêlant vin, fête et découverte. Une immersion au cœur de l’AOC, dans un lieu emblématique de la scène parisienne.

**Au programme de cette soirée :**

• Des bar à vins 100% Crozes-Hermitage, à déguster au verre dans une ambiance décontractée

• Une cuisine festive et généreuse, pensée pour accompagner les vins avec gourmandise

• Des DJ sets toute la soirée pour faire monter la température

• Des animations originales pour apprendre en s’amusant

Avec plus de 1500 personnes attendues, cette soirée promet plus de 5 heures de rencontres, de saveurs et de rythmes. Une belle délégation de vigneron·nes fera le déplacement pour faire découvrir leur terroir, leur énergie et leur vision du vin.

La relève est là, passionnée, engagée, et elle compte bien le prouver à Paris le temps d’une soirée aussi conviviale qu’inspirée.

La Félicità 5 Parvis Alan Turing 75013 PARIS Quartier de la Gare Paris 75013 Paris