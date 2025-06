Génération d’artistes La Méaugon, l’école qui aimait l’art Rue des Écoliers Saint-Nicolas-du-Pélem 7 juillet 2025 10:00

Côtes-d’Armor

Exposition au Musée de l’école de Bothoa

Du 7 juillet au 29 août 2025

Yves Le Béchec (1906-1996), enseignant passionné et ami de l’institutrice Louise Auvray, a marqué durablement les esprits en enseignant à l’école de La Méaugon (Côtes d’Armor) de 1951 à 1966. Pédagogue aux méthodes actives, il a transformé l’école en un lieu d’apprentissage joyeux et stimulant, où les élèves

prenaient plaisir à venir. Parmi ses initiatives, le « samedi après-midi fête de l’art » était particulièrement apprécié, permettant aux élèves de découvrir des artistes comme le Douanier Rousseau, Modigliani et Picasso. Les talents des élèves ont été reconnus au-delà des frontières, certains de leurs dessins ayant été primés lors de concours prestigieux, notamment ceux du Grand-Duché du Luxembourg et de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts. Yves Le Béchec a ainsi laissé une empreinte indélébile dans la mémoire de ses anciens élèves

Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 73 95

