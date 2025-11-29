Génération d’image par IA, opportunité et dangers Médiathèque de Châteauneuf-sur-Isère

5 rue des Ecoles Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 11:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Parlons Fake News, un sujet d’actualité. La médiathèque organise une analyse d’images à partir d’une sélection d’oeuvres générées par IA.

.

5 rue des Ecoles Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

English :

Let’s talk Fake News, a hot topic. The media library is organizing an image analysis based on a selection of AI-generated works.

German :

Lassen Sie uns über Fake News sprechen, ein aktuelles Thema. Die Mediathek organisiert eine Bildanalyse anhand einer Auswahl von KI-generierten Werken.

Italiano :

Parliamo di Fake News, un argomento di grande attualità. La mediateca sta organizzando un’analisi delle immagini basata su una selezione di opere generate dall’IA.

Espanol :

Hablemos de las Fake News, un tema de actualidad. La mediateca organiza un análisis de imágenes basado en una selección de obras generadas por IA.

L’événement Génération d’image par IA, opportunité et dangers Médiathèque de Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-06 par Valence Romans Tourisme