Génération en scène : un court métrage intergénérationnel Club seniors Desnouettes Paris mercredi 8 octobre 2025.

Le projet « Génération en scène » propose une expérience unique où différentes générations collaborent devant et derrière la caméra.

Au programme :

Un travail collectif de création, de l'écriture du scénario à la mise en images.

Une rencontre intergénérationnelle, favorisant l'échange, la transmission et la créativité partagée.

La réalisation d'un court métrage, fruit de la collaboration entre participants, accompagné par le studio Make It Clap.

Une initiative qui valorise l’expression artistique, renforce les liens entre générations et offre à chacun la possibilité de vivre la magie du cinéma.

Au studio Make It Clap, jeunes et seniors unissent leurs talents pour réaliser un court métrage original. Une aventure artistique et humaine qui met en lumière la richesse du dialogue entre générations.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit

Inscription auprès du club séniors Desnouettes

Tél. 01 45 33 42 56

Tout public.

Club seniors Desnouettes 16, rue du Clos Feuquières 75015 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris