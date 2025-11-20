Génération Industrie MBS Montpellier

Génération Industrie Jeudi 20 novembre, 17h00 MBS Hérault

4ème édition de GENERATION INDUSTRIE organisée le jeudi 20 novembre de 17h à 19h en partenariat avec l’UIMM, MBS et l’IAE de Montpellier.

L’évènement vise à :

– promouvoir l’industrie sur notre territoire à travers des parcours d’hommes et de femmes inspirants

– casser les codes d’une industrie sale et polluante

– communiquer sur une industrie actrice de développement local et vectrice de progrès et d’investissement

2 tables rondes seront organisées composées d’industriels et d’alternants et seront animées par des professeurs de MBS

Table ronde « L’industrie en mouvement : récits de parcours inspirants »

Table ronde « L’industrie se réinvente avec vous : témoignages de pionniers »

MBS 2300 AVENUE DES MOULINS 34000 Montpellier

Tables rondes mettant en avant les parcours d’industriels inspirants