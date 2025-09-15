GENERATION SHARE – Partageons nos talents! Cercle de réflexion:Débat : » L’homme peut il se passer de spiritualité? » HEC Alumni Paris

GENERATION SHARE – Génération Partage

Partageons nos talents!

Nous sommes heureux de vous convier à la réunion de notre

Cercle de réflexion

le lundi 15 septembre 2025 à 14h30

Débat :

» L’homme peut il se passer de spiritualité »

Préambule O. Fannius

en présentiel à l’Asso, ou en ligne

LIEN: [https://us02web.zoom.us/j/88619212733?pwd=aG1PK2pKRVM1T2ZyQUk0ZTBId0Z2UT09](https://us02web.zoom.us/j/88619212733?pwd=aG1PK2pKRVM1T2ZyQUk0ZTBId0Z2UT09)

ID de réunion : 886 1921 2733 – Code secret : 144964

Très amicalement,

Olivier FANNIUS, administrateur du Cercle de réflexion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-15T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-15T17:00:00.000+02:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris