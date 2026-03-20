Génération vidéo games Espace Culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane
Génération vidéo games Espace Culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane samedi 11 avril 2026.
Génération vidéo games
Du samedi 11 au dimanche 12 avril 2026.
– Samedi de 10h à 18h.
– Dimanche de 10h à 17h. Espace Culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Plongez dans la galaxie des jeux vidéos ! Stands divers et nombreuses animations pour une expérience complète du gaming (Street Fighter 6, rétrogaming, réalité virtuelle, Simracing, drones, pédagogie…).
Et au programme également des nouveautés !
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Espace Culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation@ville-marignane.fr
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English :
Dive into the video game galaxy ! Various stands and a host of events for a complete gaming experience (Street Fighter 6, retrogaming, virtual reality, Simracing, drones, educational activities…).
And there’s more to come!
L’événement Génération vidéo games Marignane a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Marignane