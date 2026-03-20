Génération vidéo games Espace Culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane

Génération vidéo games

Du samedi 11 au dimanche 12 avril 2026.

– Samedi de 10h à 18h.

– Dimanche de 10h à 17h. Espace Culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Plongez dans la galaxie des jeux vidéos ! Stands divers et nombreuses animations pour une expérience complète du gaming (Street Fighter 6, rétrogaming, réalité virtuelle, Simracing, drones, pédagogie…).

Et au programme également des nouveautés !

.

Espace Culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation@ville-marignane.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the video game galaxy ! Various stands and a host of events for a complete gaming experience (Street Fighter 6, retrogaming, virtual reality, Simracing, drones, educational activities…).

And there’s more to come!

L’événement Génération vidéo games Marignane a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Marignane