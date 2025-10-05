THE ROCK SYMPHONY ORCHESTRA – LDLC ARENA Decines Charpieu

THE ROCK SYMPHONY ORCHESTRA Début : 2026-02-21 à 20:00. Tarif : – euros.

The Rock Symphony Orchestra présenteLe 21 février 2026, un spectacle grandiose aura lieu à la LDLC Arena.Les joyaux des plus grands morceaux de rock mondialement connus seront interprétés par un grand orchestre symphonique, un chœur et un groupe de rock.Deux chanteuses d’opéra, maîtrisant à la perfection le soprano colorature, ajoutent une touche classique à la puissance du rock, transformant la musique en un opéra rock unique.Le CHEF D’ORCHESTRE charismatique ne se contente pas de diriger l’orchestre et le chœur – il engage le public avec enthousiasme, l’invitant à plonger dans cette aventure musicale intense.La CHANTEUSE d’opéra (soprano) du The ROCK SYMPHONY Orchestra interprète des tubes rock dans lesquels sont subtilement tissés des airs d’opéra. Parmi eux, le célèbre air de la Reine de la Nuit de « La Flûte enchantée » de Wolfgang Amadeus Mozart, réputé comme l’un des airs les plus exigeants pour soprano, s’associe avec THE ROLLING STONES – (I Can’t Get No) Satisfaction (version Queen of the Night). De plus, des vocalises envoûtantes (RAMMSTEIN – Sonne) et des compositions telles que Lacrimosa de Mozart, revisitées dans un style rock puissant, captiveront vos sens.Le spectacle du The ROCK SYMPHONY Orchestra – une occasion inoubliable d’entendre en live vos morceaux préférés, revisités dans une interprétation à couper le souffle.Au plaisir de vous revoir à nos spectacles, l’équipe créative du The ROCK SYMPHONY Orchestra.Infos & Accès :Préparez votre venue et retrouvez toutes les informations de l’évènement, parkings et accès sur www.olvallee.frBilletterie PSH :Tarif unique de 30€ par personne – dans la limite de 1 accompagnant par PSHLa billetterie PSH/PMR s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%.

LDLC ARENA 5 AVENUE SIMONE-VEIL 69150 Decines Charpieu 69