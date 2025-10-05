MATCH D’IMPRO 2 – MATCH D IMPRO 2 – LA PUCE A L’OREILLE Riom

MATCH D’IMPRO 2 – MATCH D IMPRO 2 Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Improvergne est de retour à La Puce a L’Oreille ! Pour cette nouvelle saison la troupe de théâtre d’impro Clermontoise met les petits plats dans les grands et vous donne rendez-vous pour non pas une, mais bien deux soirées de Match d’impro ! En décembre c’est Les Oeufs de Chalon-sur-Saône qui tenteront de détrôner les Clermontois d’Improvergne ! Sur scène tous les coups seront permis et ce sous l’oeil expert de notre arbitre et de son équipe dévouée ! Mais c’est bien vous, public, qui allez mener la danse et chambouler les scores par vos votes ! De quoi terminer l’année en beauté, 3, 2, 1 Improvisez !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63