Générations Mouvement en fête Saint Géry-Vers
Générations Mouvement en fête Saint Géry-Vers mardi 7 octobre 2025.
Générations Mouvement en fête
Mas de Saboth Saint Géry-Vers Lot
Tarif : 33 – 33 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07 09:00:00
fin : 2025-10-07
Date(s) :
2025-10-07
Journée festive et conviviale organisée par Générations Mouvement du Lot, avec animations, stands, jeux, balades et un spectacle en après-midi.
Journée festive et conviviale organisée par Générations Mouvement du Lot, avec animations, stands, jeux, balades et un spectacle en après-midi. .
Mas de Saboth Saint Géry-Vers 46090 Lot Occitanie +33 6 09 47 50 72 generationmouvements46@gmail.com
English :
A festive and convivial day organized by Générations Mouvement du Lot, with entertainment, stalls, games, walks and an afternoon show.
German :
Festlicher und geselliger Tag, organisiert von Générations Mouvement du Lot, mit Animationen, Ständen, Spielen, Spaziergängen und einer Show am Nachmittag.
Italiano :
Una giornata di festa e convivialità organizzata dalle Générations Mouvement du Lot, con animazione, bancarelle, giochi, passeggiate e uno spettacolo pomeridiano.
Espanol :
Una jornada festiva y de convivencia organizada por Générations Mouvement du Lot, con animaciones, puestos, juegos, paseos y un espectáculo por la tarde.
L’événement Générations Mouvement en fête Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Cahors Vallée du Lot