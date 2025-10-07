Générations Mouvement en fête Saint Géry-Vers

Générations Mouvement en fête Saint Géry-Vers mardi 7 octobre 2025.

Mas de Saboth Saint Géry-Vers Lot

Tarif : 33 – 33 – EUR

Général

Début : 2025-10-07 09:00:00
2025-10-07

Journée festive et conviviale organisée par Générations Mouvement du Lot, avec animations, stands, jeux, balades et un spectacle en après-midi.
Mas de Saboth Saint Géry-Vers 46090 Lot Occitanie +33 6 09 47 50 72  generationmouvements46@gmail.com

English :

A festive and convivial day organized by Générations Mouvement du Lot, with entertainment, stalls, games, walks and an afternoon show.

German :

Festlicher und geselliger Tag, organisiert von Générations Mouvement du Lot, mit Animationen, Ständen, Spielen, Spaziergängen und einer Show am Nachmittag.

Italiano :

Una giornata di festa e convivialità organizzata dalle Générations Mouvement du Lot, con animazione, bancarelle, giochi, passeggiate e uno spettacolo pomeridiano.

Espanol :

Una jornada festiva y de convivencia organizada por Générations Mouvement du Lot, con animaciones, puestos, juegos, paseos y un espectáculo por la tarde.

L’événement Générations Mouvement en fête Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Cahors Vallée du Lot