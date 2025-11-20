Générations numériques Le premier smartphone de mon enfant Ecole Gourlizon

Générations numériques Le premier smartphone de mon enfant

Ecole 3 Rue du Stade Gourlizon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 17:00:00

fin : 2025-11-20 19:00:00

Date(s) :

2025-11-20

A quel âge ? Pour quel usage ? Quelles précautions prendre ? Un atelier pour échanger et s’informer sur le choix du téléphone et du forfait, les outils de contrôle parental et la gestion des risques liés à l’écran.

Animé par la conseillère numérique de la CCHPB. Une professionnelle du Point accueil écoute jeunes (PAEJ) sera également présente pour répondre aux questionnements des parents.

Atelier ouvert aux parents et grands-parents, accompagnés ou pas de leurs adolescents .

Ecole 3 Rue du Stade Gourlizon 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 38 43

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Générations numériques Le premier smartphone de mon enfant Gourlizon a été mis à jour le 2025-11-03 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN