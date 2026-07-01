Geneva International String Academy, Société de lecture, Genève

Informations pratiques

Geneva International String Academy Dimanche 5 juillet, 20h00 Société de lecture

Tarifs : de CHF 10.- à 30.- Gratuit <13 ans Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-07-05T20:00:00+02:00 – 2026-07-05T22:00:00+02:00 Fin : 2026-07-05T20:00:00+02:00 - 2026-07-05T22:00:00+02:00

Direction artistique: Sergey Ostrovskyet Noémie Bialobroda

Programme

Henryk Wieniawski : Variations sur un thème original, op. 15

Haerim Oh – violon, Natalia Grines – piano

Johannes Brahms : Sextuor à cordes n° 1 en si bémol majeur, op. 18

Sofya Vardanyan – violon 1, Haeun Honney Kim – violon 2, Vincenzo Calcagno – alto 1, Louise Metzger – alto 2, Peter Bruns – violoncelle 1, Matteo Fabi – violoncelle 2

Franz Schubert : Quatuor n° 14 à cordes en ré mineur, « La Jeune Fille et la Mort » D. 810

Sergey Ostrovsky – violon 1, Léa Bensaid – violon 2, Lénaëlle Planat – alto, Anouk-Minou Toth – violoncelle

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Réserver vos places:

Billetterie Service Culturel Ville de Genève

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Portes : 19h30

Début du concert : 20h

Contact : sur notre site internet

Société de lecture Grand-Rue 11, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 311 45 90 https://www.societe-de-lecture.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229291397760 »}] [{« link »: « https://genevastringacademy.com/en/calendrier-semaine/9-concert1 »}, {« link »: « https://genevastringacademy.com/fr/brochure-de-la-programmation »}, {« link »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229291397760 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/societe-lecture/

Quatuor de Schubert « La jeune fille et la mort » et des œuvres de Brahms et Wieniawski

Geneva International String Academy