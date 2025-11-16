Genève (Suisse) : Randonnées pédestres gratuites au Salève. Etrembières Villevocance 16 novembre 2025 – 27 décembre 2026, les dimanches gratuit

Genève (Suisse) : Randonnées pédestres gratuites au Salève. Tous les dimanches, les amoureux de randonnées pédestres se donnent rendez-vous à 9h45 au terminus du bus 8 à Veyrier-Douane, Route du Pas de l’Echelle 111, 1255 Veyrier (à 100 mètres de la douane, du côté Suisse). Un responsable de l’Association Genevoise des Amis du Salève (AGAS) vous y attend par tous les temps. Il n y a pas d’inscription préalable. Selon le circuit choisi, comptez 5 à 8 heures de marche, dont 3 heures de montée (800 mètres de dénivellation). Départ à pied du point RDV. De bonnes chaussures de marche (crampons en hiver si glace, chapeau et crème solaire en été), imper ou parapluie, passeport, argent, pique-nique et boisson ainsi qu’une bonne condition physique sont indispensables.

[https://www.saleve.xyz/](https://www.saleve.xyz/). Contact: [agas@saleve.xyz](mailto:agas@saleve.xyz)

Geneva, Switzerland : Free hikes on the Saleve. Every Sunday, let’s go hiking (a gradient of 800 metres, 3 hours hike-up). Meeting at 9h45 am at the terminus of bus No 8 at Veyrier-Douane, Route du Pas de l’Echelle 111, 1255 Veyrier (100 metres from the border direction Switzerland). A responsible person of the Association Genevoise des Amis du Saleve (AGAS) welcomes you in all weather. No prior registration necessary. Depending on the route chosen, you will expect a 5 to 8 hours hike. Departure of the hike from the meeting point. Hiking boots (crampons in winter if ice, hat and solar protection lotion in summer), raincoat or umbrella, passport, money, picnic and something to drink as well as good health are indispensable.

Excursiones gratuitas al Salève : La « Asociación Ginebrina de Amigos del Salève » (AGAS), organiza excursiones gratuitas al Salève, todos los domingos, en grupo, sin inscripción previa; cita a las 9.45 h – terminal del autobús 8 – Veyrier-Douane, Route du Pas de l’Echelle 111, 1255 Veyrier. Salida 9.45 h en punto. Contar entre 5 y 8 horas de marcha (de las cuales 3 horas de subida – 800 m de desnivel). Se recomiendan buenas botas de marcha, impermeable o paraguas, pasaporte, euros, comida y bebida (pic-nic); es indispensable tener una buena condición física.

Gratis Bergwanderungen auf dem Salève

Jeden Sonntag treffen sich die Liebhaber des Wanderns um 9h45 Uhr an der Endhaltestelle des Bus 8 in Veyrier-Douane, Route du Pas de l’Echelle 111, 1255 Veyrier (100 Meter vom Zoll auf Schweizer Gebiet). Ein Verantwortlicher des Genfer Vereins der Freunde des Salève (Association Genevoise des Amis du Salève, AGAS) erwartet Sie dort bei jedem Wetter. Anmeldung nicht erforderlich. Je nach gewählter Route, dauert die Wanderung 5 bis 8 Stunden, davon 3 Stunden bergauf im stetigen Rhythmus (800 Meter Höhenunterschied). Gute Wanderschuhe, im Winter Steigeisen, im Sommer Kopfbedeckung und Sonnencreme, ein oder zwei Stöcke, um das Gewicht besser zu verteilen und die Gelenke zu schonen (sie werden Ihnen dies später danken), Regenkleidung oder Schirm, Pass, Geld, Picknick und Getränke sowie eine gute körperliche Verfassung sind Voraussetzung.

