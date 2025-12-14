Genève (Suisse) : Randonnées pédestres gratuites au Salève. Etrembières Villevocance 14 décembre 2025 – 27 décembre 2026, les dimanches Gratuit, sans inscription préalable

Tous les dimanches, les amoureux de randonnées pédestres se donnent rendez-vous à 10h00 au terminus du bus 8 à Veyrier-Douane, Route du Pas de l’Echelle 111, 1255 Veyrier (à 100 mètres de la douane

Genève (Suisse) : Randonnées pédestres gratuites au Salève. Tous les dimanches, les amoureux de randonnées pédestres se donnent rendez-vous à 9h45 au terminus du bus 8 à Veyrier-Douane, Route du Pas de l’Echelle 111, 1255 Veyrier (à 100 mètres de la douane, du côté Suisse). Un responsable de l’Association Genevoise des Amis du Salève (AGAS) vous y attend par tous les temps. Il n y a pas d’inscription préalable. Selon le circuit choisi, comptez 5 à 8 heures de marche, dont 3 heures de montée (800 mètres de dénivellation). Départ à pied du point RDV. De bonnes chaussures de marche (crampons en hiver si glace, chapeau et crème solaire en été), imper ou parapluie, passeport, argent, pique-nique et boisson ainsi qu’une bonne condition physique sont indispensables.

[https://www.saleve.xyz/](https://www.saleve.xyz/). Contact: [agas@saleve.xyz](mailto:agas@saleve.xyz)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-14T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-27T16:00:00.000+01:00

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https://www.saleve.xyz

Etrembières veyrier Villevocance 07690 Ardèche



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