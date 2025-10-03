Genezio en concert Maison de la musique de Nanterre Nanterre

Genezio en concert Maison de la musique de Nanterre Nanterre vendredi 3 octobre 2025.

C’est par sa série de freestyles « Vibestars » qu’il se fait connaître. Genezio livre des mélos qui cartonnent, une fusion entre R&B contemporain, pop et sons urbains, associée à des paroles introspectives qui reflètent ses expériences personnelles, la jeunesse en raffole.

Première partie : Milhan

Révélation rap de l’année 2023, Genezio s’impose actuellement comme l’un des rookies les plus en vogue du moment dans le paysage rap francophone.

Le vendredi 03 octobre 2025

de 20h30 à 22h00

payant

De 6 à 13 euros.

Tout public.

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

Métro -> A : Nanterre Ville (Nanterre) (536m)

Bus -> 157159160503 : Plainchamp (Nanterre) (137m)

Vélib -> Chanzy – Sud-Est (326.23m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.maisondelamusique.eu/spectacles/genezio/