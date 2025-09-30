Géniales Compositrices Bourges

34 Rue Henri Sellier Bourges

2025-09-30 19:00:00

Concert de Léa Lefèvre et Fanny Utiger

Plongez au cœur d’un programme unique mettant en lumière trois figures majeures mais trop souvent oubliées de l’histoire musicale Louise Bertin, Pauline Viardot et Marie Jaëll.

Admirées en leur temps par Berlioz, Liszt ou encore Saint-Saëns, leurs œuvres révèlent toute la richesse et la diversité de la création féminine au XIXe siècle, entre opéra, musique de chambre, mélodie et lied.

Porté par Léa Lefèvre et Fanny Utiger, ce concert sera aussi l’occasion d’un moment de partage avec les élèves de chant lyrique du Conservatoire, à travers une rencontre artistique et pédagogique avant la représentation.

Un rendez-vous incontournable pour redécouvrir des pages méconnues du patrimoine musical et vibrer au son d’un répertoire d’une intensité rare. .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoiredebourges@ville-bourges.fr

