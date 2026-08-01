Informations pratiques

Génis

Génis en fête

Génis Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Vendredi à 20h, concours de pétanque ouvert à tous.

Samedi

8h casse-croûte campagnard

9h30 concours de labour ouvert à tous

12h repas des laboureurs 22€ sur réservation

19h entrecôte frites 25€ sur réservation

Banda d’Objat et feu d’artifice (sous réserve des conditions météo).

Dimanche à 9h, concours de pétanque Trophée Claude Jouin.

Organisé par Les Sillons de l’Auvézère, la boule Génissoise et la municipalité. .

Génis 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 47 35 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Génis en fête

L’événement Génis en fête Génis a été mis à jour le 2026-08-21 par Isle-Auvézère