Génis en fête Génis
vendredi 28 août 2026 · Génis
Informations pratiques
Génis
Génis en fête
Génis Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Vendredi à 20h, concours de pétanque ouvert à tous.
Samedi
8h casse-croûte campagnard
9h30 concours de labour ouvert à tous
12h repas des laboureurs 22€ sur réservation
19h entrecôte frites 25€ sur réservation
Banda d’Objat et feu d’artifice (sous réserve des conditions météo).
Dimanche à 9h, concours de pétanque Trophée Claude Jouin.
Organisé par Les Sillons de l’Auvézère, la boule Génissoise et la municipalité. .
Génis 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 47 35 14
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English : Génis en fête
L’événement Génis en fête Génis a été mis à jour le 2026-08-21 par Isle-Auvézère