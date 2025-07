Genius Loci / Alexandre Lenoble Frontenay

109 chemin de l’église Frontenay Jura

Début : 2025-07-26 13:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-07-26 2025-07-27 2025-08-02 2025-08-03 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-06 2025-09-07 2025-09-13 2025-09-14 2025-09-20 2025-09-21

À la fin des années 1970, alors que l’architecture moderne traversait une période de crise, le théoricien et historien de l’architecture Christian Norberg-Schulz a suggéré de s’intéresser à la question du Genius Loci, un concept ancestral qui remonte à l’Antiquité. Une génération entière d’architectes s’est alors emparée de cette notion, avec un degré de sérieux variable. Si certains d’entre eux, pas les plus nombreux, ont adopté une approche savante et inspirée, d’autres se sont contentés d’en faire une lecture superficielle, ce qui a contribué à nourrir les arguments de leurs détracteurs les plus farouches. Quant à Alexandre Lenoble, depuis sa rencontre décisive avec Norberg-Schulz en 1996 alors qu’il était étudiant à l’école d’architecture d’Oslo, il n’a jamais cessé de poursuivre avec détermination et acuité sa propre quête de l’esprit du lieu.

Dans la quarantaine de croquis exposés croquis de paysages, de villages ou de fragments d’architecture, de Frontenay à Offlanges, en passant par Château-Chalon et Baume-les-Messieurs, Alexandre Lenoble s’attache à dépasser la contemplation de pure forme ou l’appréciation paresseuse du pittoresque et nous convie à le suivre dans une démarche exigeante qu’il qualifie de nécessaire et essentielle , à savoir l’exploration et la compréhension profonde des lieux. .

109 chemin de l’église Frontenay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté hello@lebeeb.fr

