GENRE DE CIRQUE La Rencontre Amiens

GENRE DE CIRQUE La Rencontre

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 18:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Genre de Cirque · La Rencontre, c’est la volonté de donner la parole à celles et ceux qui le souhaitent autour de la notion de représentation des genres dans le spectacle vivant avec un focus cette année sur la représentation des masculinités.

Lors des deux éditions précédentes, nous avons entendu les témoignages d’artistes pétris de la volonté de montrer la richesse de la diversité des identités culturelles, d’artistes à la recherche d’un cirque moins académique, loin des clichés de genre, d’artistes engagés dans un spectacle vivant plus égalitaire ou encore de chercheuses et chercheurs désireux de partager leurs connaissances et ainsi éclairer l’actualité.

Cette rencontre, c’est aussi la volonté de provoquer l’échange, le débat et le partage d’opinions avec les habitantes et habitants qui y assistent.

C’est l’envie de faciliter l’éveil des consciences et le vivre ensemble.

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France reservation@cirquejulesverne.fr

English :

Genre de Cirque La Rencontre, is the desire to give a voice to those who wish to discuss the notion of gender representation in the performing arts, with a focus this year on the representation of masculinity.

In the two previous editions, we heard from artists keen to showcase the rich diversity of cultural identities, artists seeking a less academic circus far removed from gender clichés, artists committed to a more egalitarian performing arts scene, and researchers eager to share their knowledge and shed light on current events.

This event also aims to provoke exchange, debate and the sharing of opinions with the local residents who attend.

It’s the desire to facilitate the awakening of consciences and living together.

German :

Genre de Cirque La Rencontre, das ist der Wille, all jenen eine Stimme zu geben, die sich mit dem Begriff der Geschlechterrepräsentation in der darstellenden Kunst auseinandersetzen wollen, wobei der Schwerpunkt dieses Jahr auf der Repräsentation von Männlichkeit liegt.

In den beiden vorangegangenen Ausgaben haben wir die Aussagen von Künstlern gehört, die den Reichtum der Vielfalt kultureller Identitäten zeigen wollen, von Künstlern, die einen weniger akademischen Zirkus fernab von Geschlechterklischees suchen, von Künstlern, die sich für eine gleichberechtigte darstellende Kunst engagieren, oder auch von Forschern und Forscherinnen, die ihr Wissen teilen und so die aktuellen Ereignisse beleuchten wollen.

Dieses Treffen soll auch den Austausch, die Debatte und den Meinungsaustausch mit den Einwohnern und Einwohnerinnen, die daran teilnehmen, anregen.

Es ist der Wunsch, die Bewusstseinsbildung und das Zusammenleben zu fördern.

Italiano :

Genre de Cirque La Rencontre vuole dare voce a coloro che desiderano discutere la nozione di rappresentazione di genere nello spettacolo dal vivo, con un focus quest’anno sulla rappresentazione della mascolinità.

Nelle due edizioni precedenti, abbiamo ascoltato artisti desiderosi di mostrare la ricca diversità delle identità culturali, artisti alla ricerca di un circo meno accademico e lontano dai cliché di genere, artisti impegnati in una scena delle arti performative più egualitaria e ricercatori desiderosi di condividere le loro conoscenze e fare luce su questioni di attualità.

L’incontro ha anche l’obiettivo di provocare uno scambio, un dibattito e una condivisione di opinioni con gli abitanti della zona che vi partecipano.

Il desiderio è quello di contribuire a sensibilizzare e incoraggiare le persone a vivere insieme.

Espanol :

Genre de Cirque La Rencontre pretende dar voz a quienes desean debatir la noción de representación de género en el espectáculo en vivo, centrándose este año en la representación de la masculinidad.

En las dos ediciones anteriores, hemos escuchado a artistas deseosos de mostrar la rica diversidad de identidades culturales, a artistas que buscan un circo menos académico y alejado de los clichés de género, a artistas comprometidos con una escena escénica más igualitaria y a investigadores deseosos de compartir sus conocimientos y arrojar luz sobre temas de actualidad.

Este encuentro también pretende provocar el intercambio, el debate y la puesta en común de opiniones con los vecinos que asistan.

Es el deseo de contribuir a sensibilizar y animar a la convivencia.

L’événement GENRE DE CIRQUE La Rencontre Amiens a été mis à jour le 2025-09-09 par OT D’AMIENS