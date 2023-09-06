GENRE DE CIRQUE Scuse Frédérique Cournoyer Lessard Amiens

GENRE DE CIRQUE Scuse Frédérique Cournoyer Lessard

Scuse est un spectacle intimiste et engagé dans lequel l’artiste originaire du Québéc Frédérique Cournoyer Lessard interroge la relation entre sa non-binarité assumée et son féminisme revendiqué. Dans un langage acrobatique fait de chorégraphies expressives sur cerceau aérien, Frédérique se raconte et nous invite à revivre des fragments de son enfance et de son adolescence ceux qui ont forgé sa perception de la féminité et de la sexualité.

Avec une scénographie brute et épurée mêlant photos d’archives, extraits de films et enregistrements de discussions, voilà un moment de cirque atypique la performance physique de l’artiste et la grande sensibilité de son récit sans fard en font un spectacle aussi poétique que politique.

English :

Scuse is an intimate and engaging show in which Que?be?c-born artist Fre?de?rique Cournoyer Lessard questions the relationship between his assumed non-binaritis? and his claimed fe?minism. In an acrobatic language of expressive choreography on an aerial hoop, Fre?de?rique tells her story and invites us to relive fragments of her childhood and adolescence: those that shaped her perception of femininity and sexuality.

With a raw, purified sce?nography combining archive photos, film extracts and recordings of discussions, this is an atypical circus moment: the artist?s physical performance and the great sensitivity of his unvarnished re?cit make this show as poetic as it is political.

German :

Scuse ist eine intime und engagierte Show, in der die aus Quebec stammende Künstlerin Fre?de?rique Cournoyer Lessard die Beziehung zwischen ihrer angenommenen Nicht-Binarität und ihrem behaupteten Fe?minismus hinterfragt. In einer akrobatischen Sprache, die aus ausdrucksstarken Choreographien auf einem Luftreifen besteht, erzählt Fre?de?rique von sich selbst und lädt uns ein, Fragmente ihrer Kindheit und Jugend zu erleben: jene, die ihre Wahrnehmung von Fetischismus und Sexualität geprägt haben.

Die physische Leistung des Künstlers und die große Sensibilität seiner ungeschminkten Erzählung machen das Stück zu einem ebenso poetischen wie politischen Spektakel.

Italiano :

Scuse è uno spettacolo intimo e coinvolgente in cui l’artista Fre?de?rique Cournoyer Lessard, nata a Que?be?c, si interroga sul rapporto tra la sua presunta non-binità e il suo proclamato femminismo. In un linguaggio acrobatico di coreografie espressive su un cerchio aereo, Fre?de?rique racconta la sua storia e ci invita a rivivere frammenti della sua infanzia e adolescenza: quelli che hanno plasmato la sua percezione della femminilità e della sessualità.

Con una sessografia cruda e pura che combina foto d’archivio, estratti di film e registrazioni di discussioni, questo è un momento circense atipico: la performance fisica dell’artista e la grande sensibilità del suo racconto senza veli ne fanno uno spettacolo tanto poetico quanto politico.

Espanol :

Scuse es un espectáculo íntimo y atractivo en el que Fre?de?rique Cournoyer Lessard, artista nacida en Que?be?c, cuestiona la relación entre su supuesta no binaridad y su proclamado feminismo. En un lenguaje acrobático de coreografía expresiva sobre un aro aéreo, Fre?de?rique cuenta su historia y nos invita a revivir fragmentos de su infancia y adolescencia: los que conformaron su percepción de la feminidad y la sexualidad.

Con una sexografía cruda y pura que combina fotos de archivo, extractos de películas y grabaciones de debates, se trata de un momento circense atípico: la interpretación física del artista y la gran sensibilidad de su relato sin tapujos lo convierten en un espectáculo tan poético como político.

