GENS D’AVANT Une vision de l’histoire rurale

Salle des fêtes Orniac Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Présentation de près de 1000 objets reproduits à l’échelle 1/10è sur les multiples activités agricoles, artisanales et domestiques.

Exposition commentée et repas.

Salle des fêtes Orniac 46330 Lot Occitanie +33 6 11 44 84 29

English :

Presentation of nearly 1,000 objects reproduced on a 1/10th scale, illustrating a wide range of agricultural, craft and domestic activities.

Guided exhibition and meal.

German :

Präsentation von fast 1000 im Maßstab 1:10 nachgebildeten Objekten über die vielfältigen Aktivitäten in Landwirtschaft, Handwerk und Haushalt.

Kommentierte Ausstellung und Essen.

Italiano :

Quasi 1.000 oggetti riprodotti in scala 1:10 sulle numerose attività agricole, artigianali e domestiche.

Mostra guidata e pasto.

Espanol :

Cerca de 1.000 objetos reproducidos a escala 1:10 sobre las numerosas actividades agrícolas, artesanales y domésticas.

Exposición guiada y comida.

L’événement GENS D’AVANT Une vision de l’histoire rurale Orniac a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Labastide-Murat