GENS D’AVANT Une vision de l’histoire rurale Orniac vendredi 28 novembre 2025.
Salle des fêtes Orniac Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Présentation de près de 1000 objets reproduits à l’échelle 1/10è sur les multiples activités agricoles, artisanales et domestiques.
Exposition commentée et repas.
Salle des fêtes Orniac 46330 Lot Occitanie +33 6 11 44 84 29
English :
Presentation of nearly 1,000 objects reproduced on a 1/10th scale, illustrating a wide range of agricultural, craft and domestic activities.
Guided exhibition and meal.
German :
Präsentation von fast 1000 im Maßstab 1:10 nachgebildeten Objekten über die vielfältigen Aktivitäten in Landwirtschaft, Handwerk und Haushalt.
Kommentierte Ausstellung und Essen.
Italiano :
Quasi 1.000 oggetti riprodotti in scala 1:10 sulle numerose attività agricole, artigianali e domestiche.
Mostra guidata e pasto.
Espanol :
Cerca de 1.000 objetos reproducidos a escala 1:10 sobre las numerosas actividades agrícolas, artesanales y domésticas.
Exposición guiada y comida.
